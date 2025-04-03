Газзаев: мы не увидели чемпионской игры от «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о шансах московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге после ничьей в 22-м туре с «Ахматом».

«Перед началом сезона специалисты в основном называли «Зенит» и «Краснодар» главными претендентами на борьбу за чемпионство. Сейчас заговорили про «Спартак» как о претенденте на чемпионство, потому что он великолепно провёл концовку первой части сезона. По её итогам «Спартак» вклинился в борьбу за чемпионство.

Но в последнему матчу с «Ахматом» мы увидели, что не было чемпионской игры. И «Ахмат» был ближе к победе, чем «Спартак». В концовке чемпионата команды, которые ставят высокие задачи, не должны терять ни одного очка. Эти очки в конце становятся «золотыми». Сейчас есть шестёрка команд, которая реально будет бороться за призовые места. После возобновления сезона очень понравился ЦСКА. Команда неплохо готова и показывает хороший результат. Очень хотелось, чтобы они вклинились в борьбу. Но сегодня в турнирной таблице есть отрыв у двух команд. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За восемь туров до конца чемпионата «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 44 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.