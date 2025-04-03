El Chiringuito: Лунин может пропустить четыре недели из-за травмы, Куртуа также недоступен

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может пропустить четыре недели по причине травмы камбаловидной мышцы, полученной им в ответном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4 доп. вр.). Об этом сообщает El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в стане «сливочных» рассматривают вариант с тем, чтобы украинский футболист сыграл во встрече 30-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (5 апреля) на обезболивающих.

Ранее СМИ сообщали, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, полученные в расположении сборной Бельгии.

Материалы по теме Лунин объяснил свои слова о необходимости для «Реала» побеждать без посторонней помощи

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: