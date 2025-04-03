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El Chiringuito: Лунин может пропустить четыре недели из-за травмы, Куртуа также недоступен

El Chiringuito: Лунин может пропустить четыре недели из-за травмы, Куртуа также недоступен
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может пропустить четыре недели по причине травмы камбаловидной мышцы, полученной им в ответном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4 доп. вр.). Об этом сообщает El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

По информации источника, в стане «сливочных» рассматривают вариант с тем, чтобы украинский футболист сыграл во встрече 30-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (5 апреля) на обезболивающих.

Ранее СМИ сообщали, что основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем, полученные в расположении сборной Бельгии.

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