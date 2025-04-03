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Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА не менять решение об отстранении России

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА не менять решение об отстранении России
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) выпустила обращение к представителям всех европейских футбольных национальных ассоциаций и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором призвала не пересматривать решение об отстранении российских клубов и сборных от участиях в международных соревнованиях.

«Мы благодарны футбольной семье за принятое в феврале 2022 года решение исполкома УЕФА и совета ФИФА об отстранении российских команд, как национальных команд, так и клубов, от участия во всех международных соревнованиях.

При этом, к сожалению, в течение этих лет уже несколько раз поднимался вопрос о пересмотре данного решения и предпринимались попытки частичной отмены ограничений, в частности, вопрос о допуске к соревнованиям юношеских команд U17.

Мы обращаемся к вам с призывом о недопустимости и нецелесообразности обсуждения и рассмотрения подобных вопросов. Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений.

Этим обращением мы подчёркиваем, что решение исполкома УЕФА в феврале 2022 года было взвешенным и однозначно справедливым, и остаётся актуальным по сей день.

Возвращение россиян к соревнованиям под эгидой УЕФА и ФИФА грозит расколом в футбольной семье и ставит под прямую угрозу безопасность и целостность международных соревнований», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.

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