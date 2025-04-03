«Роналду не готов к этому». Дзюба назвал футболистов, с которыми хотел бы подраться

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о футболистах, с которыми он хотел бы подраться. В частности, 36-летний форвард назвал 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

– Я бы посмотрел твой бой против Рамоса, на самом деле. Можем было бы раскачать вот это.

– Легко, я его наказал бы.

– Ну, допустим, вот с кем бы ты из футболистов подрался бы? С кем бы хотел?

– Не, если так, для масштаба, конечно бы, Криштиану Роналду, потому что это было бы прям, знаешь, такое, это было бы… Но думаю, что он не готов к этому. Из таких прям вот не знаю. Знаешь, с кем бы я подрался? Вот с кем бы я подрался, мне круто бы этот, прям из башки вылетело, который снимался в «Карты, деньги, два ствола», вот эта легенда английская.

– Винни Джонс?

– Винни Джонс.

– Но он уже старый.

– Да, но я имею в виду, это именно когда он в прайме. Ну скотина прям нереально. Он прям, смотришь его нарезки, ему на мяч это вообще было по барабану, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.