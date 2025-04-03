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Газзаев рассказал, при каком условии ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне

Газзаев рассказал, при каком условии ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о шансах армейцев навязать борьбу за чемпионство в текущем сезоне лидерам Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что ЦСКА может повторить серию из побед, как в сезоне-2013/2014. Они всегда ставят глобальные задачи. К сожалению, последние годы команда не показывала хорошего результата. В этом году есть результаты, чтобы попасть в тройку.

Если ЦСКА выиграет все восемь встреч, то станет чемпионом! Вот и всё! Бывало, что и 10 игр подряд команда выигрывала. Конечно, это возможно. Игроки должны проявить свои чемпионские амбиции. Тренерский штаб должен психологически и морально подготовить ребят. Восемь очков отрыва — многовато. Есть ещё очная встреча с «Краснодаром». Нужно стремиться к этому и ставить перед собой глобальные задачи!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За восемь туров до конца чемпионата России ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий в чемпионской гонке «Краснодар» опережает красно-синих на восемь очков.

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