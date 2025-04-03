Агент Жемалетдинова высказался о будущем футболиста в ЦСКА

Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, сообщил, что в ближайшее время, скорее всего, состоятся переговоры с руководством красно-синих о будущем 28-летнего футболиста в клубе.

«В данной ситуации всё будет зависеть от Рифата и от того, в какой форме он будет находиться, потому что тренер прекрасно знает его, и, если Рифат будет в своих лучших кондициях, он обязательно будет получать игровое время. Скорее всего, в ближайшее время переговорим с руководством армейского клуба по поводу дальнейшего сотрудничества. Думаю, в течение месяца мы точно увидимся, потому что сезон уже на финишной прямой и нужно определяться», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Жемалетдинов присоединился к ЦСКА минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов: Акинфеев поделился раками

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: