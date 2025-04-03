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Лепёхин: поражение от «Крыльев» придаст «Локо» дополнительный импульс на игру с «Зенитом»

Лепёхин: поражение от «Крыльев» придаст «Локо» дополнительный импульс на игру с «Зенитом»
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о встрече 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и сине-бело-голубыми (5 апреля). В предыдущем туре железнодорожники уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:5.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже говорил, что последние шесть лет «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом, даже если не выигрывает матчи. Не думаю, что разгром от «Крыльев Советов» как-то будет связан с предстоящей игрой. Наоборот, «Локомотиву» это поражение придаст дополнительный импульс на встречу с «Зенитом». Поэтому не думаю, что питерцев будет ждать лёгкая игра. Дело движется к концу чемпионата, поэтому предстоящие матчи очень важны в плане сохранения очков», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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