Лепёхин: поражение от «Крыльев» придаст «Локо» дополнительный импульс на игру с «Зенитом»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о встрече 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и сине-бело-голубыми (5 апреля). В предыдущем туре железнодорожники уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:5.

«Я уже говорил, что последние шесть лет «Зенит» в любом случае остаётся фаворитом, даже если не выигрывает матчи. Не думаю, что разгром от «Крыльев Советов» как-то будет связан с предстоящей игрой. Наоборот, «Локомотиву» это поражение придаст дополнительный импульс на встречу с «Зенитом». Поэтому не думаю, что питерцев будет ждать лёгкая игра. Дело движется к концу чемпионата, поэтому предстоящие матчи очень важны в плане сохранения очков», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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