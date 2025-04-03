Дзюба: у меня бывают конфликты с болельщиками, но футбол без них — это не футбол

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба высказал мнение, что футбол без болельщиков, зрителей и фанатов не является футболом.

«Сейчас на самом деле очень комфортно ходить реально на стадионы семьями, но, опять же, вернутся фанаты… Когда там чересчур много кричат матом, наверное, тоже неправильно, однако не кричать матом тоже невозможно. Ну так не бывает, ты должен как-то… [Отмена] Fan ID вернёт огромное количество именно фанатов, которые именно зажигают, которые делают перформансы. В этом и заключался антураж. Без них трудно. Я серьёзно говорю, при всех там, то что у меня тоже с ними бывают конфликты, но футбол без болельщиков, без зрителя, без фанатов, это не футбол», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.