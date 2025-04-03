Дзюба: скажи нашим мамам или папам «депрессия», они ответят: «Ты что, полоумный, что ли?»

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба не стал отрицать существование депрессии, но подчеркнул, что многие люди, столкнувшиеся с этим диагнозом, на самом деле сами придумали, что у них депрессия.

— Депрессии, панические атаки, знакомо тебе это?

— Я вот всегда привожу пример наших родителей. Ну, вот честно, я даже, жене говорю: «Дорогая, ты замечательная мать, но тебе помогает мама иногда, у тебя есть помощница, которая там может прикрыть тебя». Наши мамы работали, приходили, стирали вручную, шили. Не от хорошей жизни!

Драили эти полы, ещё отца накорми, который ещё всем навставляет, пока не поест, да? Они же как-то с этим всем справлялись. Как они? Скажи там нашим мамам или папам «депрессия», они скажут: «Ты что, полоумный, что ли, [блин], вообще? В какой-то депрессии».

То есть есть ли это? Есть. Но мне кажется, очень много стало вот этого мнительного, очень много стало вот этого… Сидят люди, какую-то вот придумывают себе, [блин], а у меня, там не хватает чего-то, внимания. Есть ли это? Да. Научно доказано это? Да. Но я уверяю что из 100 людей 95 сами себе придумали, что у них депрессия. А когда ты начинаешь с ними копаться, там: «Я не уверен», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.