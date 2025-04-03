Хомуха: ЦСКА может рассчитывать на тройку и Кубок России в этом сезоне

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от выступлений армейцев в концовке текущего сезона.

«Не сказал бы, что у «Динамо» есть очень большие проблемы, они уверенно обыграли «Оренбург» с разгромным счётом. Несомненно, потеря Тюкавина ощутима, но есть другие футболисты, способные сыграть на этой позиции. Предстоящая встреча с ЦСКА позволит побороться за призовую тройку. Два матча с одним и тем же соперником внесут определённые сложности. После встречи РПЛ у футболистов, особенно у игроков проигравшей команды, на игру Кубка России будут не те эмоции

Насколько я понимаю, ЦСКА сейчас рассчитывает на то, чтобы в оставшихся матчах ни разу не проиграть и оказаться в призовой тройке, а также максимально побороться за Кубок России. То, как армейцы начали весеннюю часть сезона, говорит о том, что они могут на это рассчитывать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За восемь туров до конца чемпионата ЦСКА с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий в чемпионской гонке «Краснодар» опережает красно-синих на восемь очков.