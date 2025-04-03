Дзюба: я не лучше и не хуже кого-то, просто другой. Где многие плачутся, я иду и делаю

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как, по его мнению, должен действовать настоящий мужчина в трудных ситуациях.

«Я как мужчина считаю, что какие-то вещи мне делали больно, задевали, где-то я себя жалел, как любой человек, конечно, то есть мне бывало и бывает грустно. Где-то я думаю, что несправедливо меня что-то, где-то, может быть, я считаю, что получил по заслугам. Но условно, могу ли я там всплакнуть или ещё что-то? Да. Может ли меня что-то подкосить? Да.

Но моё убеждение как любого мужчины настоящего, [блин], плохо тебе, тяжело тебе, есть моменты, когда тебя уже все похоронили, у меня такое часто сейчас было, [блин], ползи! Не можешь, [блин], идти, [блин], ползи! Не можешь ползти, [блин], на бровях, но не сдавайся! То есть сделай от себя всё самое возможное и невозможное, сдаться ты успеешь всегда.

У меня всегда был принцип, я никогда не выделял себя, что я лучше кого-то или хуже, я просто другой, там, где, [блин], многие плачутся, я просто, [блин], иду и делаю. Больно мне? Да. Хочется мне делать? Да нет. На какие-то вещи хочется просто плюнуть, сказать: «Да пошли вы». У меня всё равно какой-то [принцип], я должен каким-то примером [быть]», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.