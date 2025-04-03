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17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»

17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 17-летним полузащитником Амиром Ибрагимовым. Ранее уроженца Дагестана с английским клубом связывал молодёжный контракт. Ибрагимов является воспитанником академии «красных дьяволов».

В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и четыре голевые передачи в 16 встречах английской Премьер-лиги до 18 лет. Всего Ибрагимов принял участие в 25 матчах «МЮ» во всех турнирах, включая две встречи в юношеской Лиге чемпионов УЕФА

«Я рад подписать свой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед», ничего не меняется, тяжёлая работа продолжается. Альхамдулиллах», — написал Ибрагимов на своей странице в социальной сети.

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