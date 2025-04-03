«Челси» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 49 очков за 29 матчей. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 29 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: