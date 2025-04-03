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«Челси» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00

«Челси» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 22:00
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Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
03 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 49 очков за 29 матчей. «Тоттенхэм» заработал 34 очка после 29 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.

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