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«Сидишь просто разбитый». Дзюба — о неудачном периоде карьеры в Турции

«Сидишь просто разбитый». Дзюба — о неудачном периоде карьеры в Турции
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Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба вспомнил о неудачном периоде карьеры в Турции.

«У меня был такой эпизод прямо вот в Турции, когда я в «Адану» перешёл, и меня просто там по беспределу не ставят, не ставят, не ставят. Я уже не понимал, я тренируюсь так и сяк, уже всем позвонил: «Всё супер, ты топ». В моменте реально, то есть ты сидишь такой, начинаешь копаться, и у тебя две мысли. Или это просто какая-то русофобия реально была, или это просто… Не знаю, ну не нравится, не подошёл там, ещё что-то. Ты сидишь просто разбитый», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Форвард выступал за «Адана Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. За это время он принял участие в пяти матчах, провёл на поле 220 минут, отметившись одним забитым голом.

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