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Ла Лига заявила, что подаст апелляцию на решение не отменять регистрацию Ольмо и Виктора

Ла Лига заявила, что подаст апелляцию на решение не отменять регистрацию Ольмо и Виктора
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Ла Лига на официальном сайте проинформировала о намерении немедленно обжаловать решение Высшего совета по спорту (CSD), удовлетворившего апелляции футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора, а также самого каталонского клуба. Ранее они подали апелляции в связи с отказом регистрировать их до конца сезона со стороны Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В заявлении испанская лига привела обоснования незаконности решения CSD с юридической точки зрения.

«Ла Лига подтверждает свою приверженность законности, конкурентной справедливости и объективному применению правил в области экономического контроля и регистрации игроков, поэтому Ла Лига не считает вышеупомянутое решение законным и немедленно обжалует его», — указано в заключении заявления.

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