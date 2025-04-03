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«Манчестер Сити» может бесплатно подписать 18-летнего лучшего бомбардира «ПСЖ» U23 — RMC

«Манчестер Сити» может бесплатно подписать 18-летнего лучшего бомбардира «ПСЖ» U23 — RMC
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18-летний нападающий команды «Пари Сен-Жермен» U23 Мамаду Сангаре может перебраться в английский «Манчестер Сити». Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс в соцсети X (ранее Twitter), «горожане» планируют подписать молодого таланта летом 2025 года, когда подойдёт к концу его контракт с «ПСЖ».

По данным источника, «Манчестер Сити» заключит контракт с Сангаре и отдаст его в аренду французскому «Труа». Напомним, «Труа» входит в холдинг City Football Group, головным клубом которого является «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Мамаду Сангаре забил 10 голов и отдал две голевые передачи в 11 матчах за молодёжные команды «ПСЖ» во всех турнирах.

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