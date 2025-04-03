Наумов: Леонченко надо было убирать вместе с немцами, они принесли большой ущерб «Локо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал работу генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

«Думаю, Леонченко работает лишние два года в «Локомотиве». Его надо было убирать вместе с немцами. Под его руководством всё это затевалось, и они принесли большой ущерб «Локомотиву». А сейчас ни вреда, ни пользы от него. Так не должно быть в ведущем клубе. Есть футбольный устав клуба, который должен выполнять человек на должности генерального директора. Трансферы, назначение тренера и остальное видение должны быть на нём, но его подменяет Нагорных. Однако он сидит и ничего не делает, просто пустое место. Он неконфликтный, такие люди очень удобны, поэтому долго работают. Я считаю, что это неправильно.

Что касается Бориса Ротенберга, то лично не встречался с ним, но видел его на тренировках «Локомотива». Я видел его отношение к игрокам, тренерскому штабу и футболу. Этот человек очень влюблён в футбол, разумный, грамотный и очень интеллигентный. От него нельзя услышать даже матерного слова. Борис уже довольно давно работает в «Локомотиве», поэтому все эти вещи показывают, что он может справиться на должности генерального директора. По крайней мере, он точно лучше Леонченко», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.