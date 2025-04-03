Дзюба: ненормально, когда в «Зените» играют 9-10 иностранцев, пачками везут бразильцев

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба порассуждал, портит ли российский футбол действующий лимит, благодаря которому местные клубы могут покупать больше иностранных игроков, чем раньше.

– Какая вообще в принципе сейчас мотивация для РПЛ и вообще, в принципе, для российского футбола, когда нет еврокубков? Ограничили от всех.

– Для меня это была мотивация, что определённые появятся футболисты, будет ставка на молодых ребят, пока мы в изоляции. Я думаю, что будет прям уделяться молодым ребятам [внимание], чтобы как раз, когда мы вышли из занавеса этого, уже выросло определённое поколение ребят, которые понюхали уже даже на этом уровне. То есть, понятно, иностранцы должны быть качественные, но видите, всё ушло в то, что убрали практически лимит, и во всех ведущих командах играют иностранцы. То есть в «Зените» один-два русских, в «Динамо» – один-два русских. Перед чемпионатом мира же это, Путин же лично раскритиковал, и сразу всё наладилось. Сейчас этот лимит, у тебя без шансов, русскому не дадут шанс играть. То есть у кого есть деньги, они привезут колумбийца, бразильца.

– Это портит футбол русский?

– Это портит, если ты берёшь… Условно, уже просто рынок открыт, а с агентами это такие махинации нехорошие. Если привезут уровня, я уже не говорю про Халка, Данни, которые раньше были, хотя бы уровня сейчас, как Вендел и Малком, то это круто. Таких должно быть игроков три-четыре хотя бы. Но они [привозят] восемь-девять, из них – три-четыре нормальных. Пять таких, знаете, примерно уровня россиян, может, чуть лучше, но не глобально. Ну, ненормально, когда в «Зените» играют девять иностранцев, 10, и один там вратарь.

– Я даже не успеваю следить за новыми бразилами, которые там.

– А их прям пачками везут, везут, везут, и говорят, мы «Зенит» Санкт-Петербург. Если бы была Лига чемпионов, я бы мог это оправдать. При том что они будут вывозить там, но они не будут там вывозить. Я за то, чтобы какая-то дорога [молодым] сейчас должна быть. Если не сейчас, то когда?» — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

На текущий момент в заявке клубов РПЛ на сезон может быть не больше 13 иностранных игроков и не меньше 12 футболистов с российским паспортом.