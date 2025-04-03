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«Астон Вилла» попытается подписать игрока «Реала» Гюлера — TEAMTalk

«Астон Вилла» попытается подписать игрока «Реала» Гюлера — TEAMTalk
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«Астон Вилла» попытается оформить переход полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера этим летом, сообщает TEAMTalk.

По данным источника, спортивный директор клуба из Бирмингема Рамон Мончи является большим поклонником игры 20-летнего турка. Отмечается, что также интерес к Гюлеру проявляет «Ливерпуль», однако уточняется, что мерсисайдцы предпочтут кого-то более опытного.

Полузащитник перешёл в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В текущем сезоне на счету Гюлера 32 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 45 млн.

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