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Наумов: «Локомотив» психологически убит позорным поражением от «Крыльев Советов»

Наумов: «Локомотив» психологически убит позорным поражением от «Крыльев Советов»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал разгромное поражение железнодорожников в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой самарцев со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Локомотив» психологически убит позорным поражением от «Крыльев Советов». Иначе это назвать не могу. Не может команда, которая претендует на высокие места, вот так разваливаться и проигрывать по всем статьям одному из аутсайдеров. Думаю, что игрокам «Локомотива» тяжело будет настроиться на «Зенит». Если Галактионову удастся завести футболистов для того, чтобы перед своими болельщиками выложиться на все 200% и доказать, что в Самаре произошла нелепая случайность… «Зенит» — безусловный фаворит, а игра с «Рубином» показала, что в команде сделали выводы после недавних матчей. Мне кажется, что питерцы додавят железнодорожников, ведь им нельзя терять даже два очка», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» встретится с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 5 апреля, в Москве.

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