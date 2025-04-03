Джанашия: какой смысл в нынешней РПЛ, где без разницы, какое место занимать?

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о возможном возращении России на международные турниры.

«Я не то что верю в возращение России на международную арену, а считаю, что это должно произойти уже в следующем сезоне. Все российские клубы должны быть к этому готовы. Это 100% произойдёт, ведь идёт очень много разговоров. Спорт и политика — совершенно разные вещи. Спорт — это дружба и хорошее настроение. А политика вообще не должна касаться спортсменов. Конечно, еврокубки обострят борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы. Какой смысл в нынешнем чемпионате, где без разницы, какое место занимать?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.