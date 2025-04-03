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Артём Дзюба рассказал, кто из молодых российских футболистов ему нравится на данный момент

Артём Дзюба рассказал, кто из молодых российских футболистов ему нравится на данный момент
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Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба назвал имя молодого российского футболиста, которого может выделить на данный момент.

— Можешь выделить молодых футболистов РПЛ, вот кто в данный момент играет, кто тебе нравится? Есть такие сейчас?
— Не, ну сейчас это ни для кого не секрет, Батраков в «Локомотиве», который сейчас прям выстрелил. И он при мне появился, когда я был в «Локо», и вот он прям такой маленький, щупленький такой. И многие не верили в него, а сейчас вот так сложилась ситуация, Миранчук ушёл в «Сьон», Глушенкова забрал «Зенит», Жемалетдинов тоже не продлился, ушёл в ЦСКА, и всё, считай. Так как денег там, в «Локомотиве», не так много, они там больше…

— Так вот непонятно, появился бы он?
— Он не появился бы, ну, откровенно говоря. То есть он бы играл, но не смог бы так чувствовать себя уверенно по нескольким причинам. Во-первых, ему начали доверять, потому что, ну, [больше] некому. Во-вторых, у него пошло, и он понимал, что у него есть право на ошибку. То есть это совсем по-другому окрыляет, и он выстрелил, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 20 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил семь голевых передач.

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