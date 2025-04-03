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«Спартак» сообщил о рекордных продажах билетов на матч РПЛ с ЦСКА

«Спартак» сообщил о рекордных продажах билетов на матч РПЛ с ЦСКА
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Пресс-служба «Спартака» проинформировала, что вчера, 2 апреля, болельщики красно-белых приобрели 9431 билет на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится 26 апреля и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«9431 билет купили болельщики «Спартака» вчера на дерби с ЦСКА! Это был рекордный день продаж на матч РПЛ за всю историю нашего стадиона. Спасибо за поддержку, красно-белые!», — написано в телеграм-канале московского клуба.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 44 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. ЦСКА заработал 41 очко и располагается на пятой строчке.

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