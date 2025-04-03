Гладилин: «Локомотив» потерял все шансы на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист сборной СССР Валерий Гладилин высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве, 5 апреля.

«В матче с «Локомотивом» у «Зенита» не будет никакого преимущества, ведь предстоит равная игра. Железнодорожникам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками после разгромного поражения. Понятно, что «Локомотив» потерял все шансы на чемпионство в РПЛ, но нужно обыгрывать «Зенит», чтобы поднять марку клуба и подсластить рейтинг», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За восемь туров до конца чемпионата «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место. У команды 40 очков в 22 матчах, а отставание от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков.