Лепёхин: без еврокубков российский футбол не особо поменялся

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи о возможном возвращении российских клубов в еврокубки. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает стратегию для снятия бана с российских команд.

«Не думаю, что возвращение в еврокубки будет иметь дополнительный стимул, ведь футболисты и так хотят побеждать. Без еврокубков российский футбол не особо поменялся. Возможно, несколько игроков, которые могли остаться, ушли. А в целом всё осталось как было. Не думаю, что в российских командах придают особое значение возвращению в еврокубки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.