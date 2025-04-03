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Лепёхин: без еврокубков российский футбол не особо поменялся

Лепёхин: без еврокубков российский футбол не особо поменялся
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал слухи о возможном возвращении российских клубов в еврокубки. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает стратегию для снятия бана с российских команд.

«Не думаю, что возвращение в еврокубки будет иметь дополнительный стимул, ведь футболисты и так хотят побеждать. Без еврокубков российский футбол не особо поменялся. Возможно, несколько игроков, которые могли остаться, ушли. А в целом всё осталось как было. Не думаю, что в российских командах придают особое значение возвращению в еврокубки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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