«Для меня — не Аршавин». Дзюба назвал лучшего российского футболиста в XXI веке

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским футболистом за всю историю и начиная с 2000-х годов.

– Самый легендарный русский футболист?

– Если так взять за всю историю, наверное, всё-таки Лев Яшин.

– Давай тогда не за всю историю, условно говоря, с 2000-х начиная.

– Блин, ну трудно сказать.

– Убираем тебя, самого себя нельзя называть, Артём.

– Я не планировал себя называть, я настолько скромен, что…

– Аршавин, нет? Нет такого, что Аршавин?

– Блин, для меня всё равно не Аршавин. Я, наверное, назову Жиркова Юру. Жирков. Для меня вот он сочетание таланта, вот как футболист. Блин, если бы он ещё был чуть больше разговорчивый, чуть более… В целом Юрка футболист, который реально мог два года пропустить, год, у него всегда какие-то были мини-травмы, ещё что-то. Его сейчас засуньте в любую команду, и он не испортит вообще рисунок. Человек, который играет всегда не ниже определённого уровня, он не падает ни при каких обстоятельствах. Для меня это прям человек, который умел всё на футбольном поле. Он левый защитник, левый полузащитник. Он просто человек, такой скромный, молчаливый, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год. Жирков играл за сине-бело-голубых с 2016 по 2021 год.