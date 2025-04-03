Дзюба — о Садулаеве: в «Ахмате», который сейчас тонет, он выделяется индивидуально сильно

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба оценил игру полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева. По мнению Дзюбы, Садулаеву стоит попробовать поехать в Европу.

— А вот Лечи Садулаев как тебе?

— В «Ахмате», который сейчас тонет, он прям выделяется индивидуально сильно. Ну, говорили же, что сейчас интерес был «Зенита». Думали, его забрать – и в Европу. Ну, в его случае, если идти ему в «Зенит», он будет сидеть под бразилами, давайте откровенно. Смысла в этом нет.

Ему, конечно же, лучше ехать в Европу, куда-то играть, то есть по возможности, куда-то в такой середняк даже ехать и оттуда выстреливать. Почему нет? То есть на самом деле это было бы круто. Ну, или если там, например, в Европе нет достойных вариантов, хороших, то есть я всё равно не очень в это верю, когда едут люди в Венгрию, на Кипр, даже Греция, при всем уважении, они не лучше нашего [чемпионата], — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

В нынешнем сезоне Лечи провёл 23 матча за «Ахмат» во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,2 млн.