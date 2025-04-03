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Дзюба объяснил, почему не считает Аршавина лучшим футболистом России в XXI веке

Дзюба объяснил, почему не считает Аршавина лучшим футболистом России в XXI веке
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказал главные претензии к карьере экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина. Ранее нападающий назвал лучшим футболистом страны экс-футболиста ЦСКА и «Зенита» Юрия Жиркова.

«У меня к Шаве единственная претензия, что он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить практически на любом уровне. Но, по мне, рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, где-то брать на себя лидерские качества. Шава — нет. Игра пошла — разорвёт любого. Не пошла – «С кем тут играть?»

Он до конца ничего так и не прожал, кроме Евро-2008, но было много эпизодов, как, например, со Словенией, или ещё где-то. «Ваши желания — ваши проблемы», — где сначала его все обосрали, а потом говорят: «Ой, а что? Не так?» По мне, всё равно он имеет право это сказать, имеет право, особенно в том контексте, где его провоцировали, это некрасиво. Но игрок его уровня, олицетворение на тот момент сборной, олицетворение футбола не имеет права такое говорить, в моём понимании. Это сугубо моё личное мнение, я его не навязываю, нигде не выпячиваю, просто зашёл разговор. Наши ожидания — это наши ожидания, ты сделай всё возможное и невозможное, то есть я не видел того, чтобы он прямо убивался. Уж такие люди, как он, ребята, должны Грецию обыгрывать в любом состоянии», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

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