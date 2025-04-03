Лапорта: «Барселоне» приходится бороться со всем и всеми, Флик уже начинает страдать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поблагодарил главного тренера команды Ханс-Дитера Флика за качественную работу в условиях давления на каталонский клуб.

«В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми. Такова жизнь. У нас есть тренер (смотрит на Флика), который уже начинает страдать из-за этого.

Тренер, большое спасибо, что вы здесь. Ваше понимание клуба и уважение к нему — это большая радость для нас. Вы делаете отличную работу, Ханси», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее Ла Лиги и Королевская испанская футбольная федерация пытались оспорить решение о регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на оставшуюся часть сезона Примеры, однако проиграли в этом деле.