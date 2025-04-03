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Лапорта: «Барселоне» приходится бороться со всем и всеми, Флик уже начинает страдать

Лапорта: «Барселоне» приходится бороться со всем и всеми, Флик уже начинает страдать
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поблагодарил главного тренера команды Ханс-Дитера Флика за качественную работу в условиях давления на каталонский клуб.

«В «Барсе» нам приходится бороться со всем и всеми. Такова жизнь. У нас есть тренер (смотрит на Флика), который уже начинает страдать из-за этого.

Тренер, большое спасибо, что вы здесь. Ваше понимание клуба и уважение к нему — это большая радость для нас. Вы делаете отличную работу, Ханси», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее Ла Лиги и Королевская испанская футбольная федерация пытались оспорить решение о регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на оставшуюся часть сезона Примеры, однако проиграли в этом деле.

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