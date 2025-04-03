Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин — об Ибрагимове: первый профессиональный контракт с «МЮ» заслуживает уважения

Булыкин — об Ибрагимове: первый профессиональный контракт с «МЮ» заслуживает уважения
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о 17-летнем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове. Ранее футболист подписал с английским клубом первый в карьере профессиональный контракт.

«Что касается Амира Ибрагимова, я положительно оцениваю любого футболиста, который играет в топ-лигах Европы, особенно в АПЛ. Первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» заслуживает уважения, уже дальше всё зависит от Амира, чтобы он продолжал прогрессировать и не останавливался на достигнутом. Обычно игроки из России едут туда, а он там был уже в системе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Ибрагимова шесть голов и четыре голевые передачи в 16 встречах английской Премьер-лиги до 18 лет. Всего полузащитник принял участие в 25 матчах «МЮ» во всех турнирах, включая две встречи в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Фото
17-летний Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android