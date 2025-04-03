Булыкин — об Ибрагимове: первый профессиональный контракт с «МЮ» заслуживает уважения

Экс-форвард «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о 17-летнем полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове. Ранее футболист подписал с английским клубом первый в карьере профессиональный контракт.

«Что касается Амира Ибрагимова, я положительно оцениваю любого футболиста, который играет в топ-лигах Европы, особенно в АПЛ. Первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед» заслуживает уважения, уже дальше всё зависит от Амира, чтобы он продолжал прогрессировать и не останавливался на достигнутом. Обычно игроки из России едут туда, а он там был уже в системе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне на счету Ибрагимова шесть голов и четыре голевые передачи в 16 встречах английской Премьер-лиги до 18 лет. Всего полузащитник принял участие в 25 матчах «МЮ» во всех турнирах, включая две встречи в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.