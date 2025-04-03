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Наумов: в «Локомотиве» возможна смена тренера после назначения Ротенберга гендиректором

Наумов: в «Локомотиве» возможна смена тренера после назначения Ротенберга гендиректором
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможной отставке главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в случае назначения на пост генерального директора команды Бориса Ротенберга.

«После возможного назначения Бориса Ротенберга на должность генерального директора «Локомотива» появятся требования к тренерскому штабу и главному тренеру. Ясно, что будут спрашивать результат. Это может отразиться на будущем Галактионова. Многое зависит от того, как «Локомотив» закончит этот сезон. Если не удастся войти даже в пятёрку, то результат признают неудовлетворительным со всеми вытекающими последствиями. Такая работа у тренера — нет результата, значит, тебя увольняют. Поэтому возможны какие-то тренерские перестановки после назначения Ротенберга», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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