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«Мне было жалко Новака». Дзюба — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open — 2021

«Мне было жалко Новака». Дзюба — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open — 2021
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба рассказал, какие эмоции испытал во время финала US Open – 2021, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Вспомните, когда Джокович проиграл Медведеву US Open. Он выиграл Australian Open, он выиграл «Ролан Гаррос», выиграл Уимблдон. Да, и он шёл на великий [рекорд] Лэйвера, когда ты можешь выиграть четыре из четырёх турниров «Большого шлема». И плюс у него ещё Олимпиада была, то есть мог вообще [всё] собрать, это величайшее событие было бы. Он три забирает, едет на Олимпиаду, «обкакался» в полуфинале, по-моему, Звереву, погодные условия тяжёлые, ля-ля, тополя. И приезжает на US Open, всё, он фаворитище.

В эфире показывают этого Лэйвера, с супругой сидит, и он [Джокович] может повторить его рекорд. И Джокович, который считается в мире тенниса самым сильным ментально, вообще его ничего не ломает, и вот как зажало…

Он же в этом матче там и смеялся, и плакал. То есть прям зажался. И он просто отдал. И самое смешное – показывают этого Лэйвера. Ему там лет-то уже 180. Он ещё укачивал Гитлера в коляске, динозавров лично воспитывал. И он сидит такой, просто не скрывает, ну дед уже в глубочайшем маразме, ему в ухо кто-то говорит, проигрывает Джокович, он такой (демонстрирует улыбку. – Прим «Чемпионата»). И его жена просто в бочину бьёт, типа, блин, дед, соберись. Ну надо было видеть, как Джокович прям «плыл» и ничего не смог сделать. Выиграл Медведь наш, мы, россияне, все порадовались, но мне Джоковича было именно жалко.

Я думаю, ничего у него не получается, он к сетке выходит, у него дрожит всё, он сам стоит смеётся, вообще охренел. И вот в этом психология, во всём, мне кажется, самое главное, это психология. Насколько ты можешь или не можешь преодолеть барьер. Этого очень многие, мне кажется, не могут, и это нормально, наверное. Кто может, это люди чуть-чуть, наверное, сверх», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

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