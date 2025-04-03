Дзюба — о журналистах: деньги дали и напишут что угодно. Сегодня ты король, завтра — говно

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба рассказал, поддерживает ли он связь с какими-либо журналистами.

– Есть какие-то журналисты, с кем ты поддерживаешь связь какую-то, из футбола?

– Нет, я в них очень сильно разочарован вообще, в целом, в принципе. У меня нет такой к ним неприязни, я вообще ушёл от этого.

– А с Нобелем у тебя нормально?

– У меня нормально с ним. С Нобелем нормально, но нет такого, чтоб я прям приятельствовал, нет такого. Вот Розанов был, царствие ему небесное, это мэтр для меня, я так с ним одно время прям общался, поддерживал.

– А часто заказуха бывает в футболе?

– Ну, раньше точно было, я думаю, что и сейчас. Сейчас очень всё это продажно, то есть условно за 20−30 тысяч рублей что угодно напишут. Сейчас вообще беспринципные люди. Сейчас вообще нет дела, принципа или ещё что-то. Деньги дали — и напишут что угодно. Сегодня ты король, завтра ты говно, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.