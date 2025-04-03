Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о журналистах: деньги дали и напишут что угодно. Сегодня ты король, завтра — говно

Дзюба — о журналистах: деньги дали и напишут что угодно. Сегодня ты король, завтра — говно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба рассказал, поддерживает ли он связь с какими-либо журналистами.

– Есть какие-то журналисты, с кем ты поддерживаешь связь какую-то, из футбола?
– Нет, я в них очень сильно разочарован вообще, в целом, в принципе. У меня нет такой к ним неприязни, я вообще ушёл от этого.

– А с Нобелем у тебя нормально?
– У меня нормально с ним. С Нобелем нормально, но нет такого, чтоб я прям приятельствовал, нет такого. Вот Розанов был, царствие ему небесное, это мэтр для меня, я так с ним одно время прям общался, поддерживал.

– А часто заказуха бывает в футболе?
– Ну, раньше точно было, я думаю, что и сейчас. Сейчас очень всё это продажно, то есть условно за 20−30 тысяч рублей что угодно напишут. Сейчас вообще беспринципные люди. Сейчас вообще нет дела, принципа или ещё что-то. Деньги дали — и напишут что угодно. Сегодня ты король, завтра ты говно, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android