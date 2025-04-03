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Лапорта заявил, что «Барселону» пытаются дестабилизировать ситуацией с Ольмо

Лапорта заявил, что «Барселону» пытаются дестабилизировать ситуацией с Ольмо
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с тем, что Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация попытались оспорить решение о регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на оставшуюся часть сезона Примеры, однако проиграли в этом деле.

«Конечно, мы волновались. Эти новости появились перед вчерашним матчем [с «Атлетико»], они не случайны. Нам известно, как это происходит. Считаю, что это попытки дестабилизировать команду. Когда появляются подобные новости, игроки и тренер начинают беспокоиться. Это способно нас дестабилизировать.

К счастью, игроки оставались сильными и понимали, что ничего не случится, потому что заявки Дани Ольмо и Пау Виктора были поданы правильно. Мы соблюдаем все требования федерации и Ла Лиги», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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