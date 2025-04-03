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Фоден: нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения

Фоден: нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден признал, что его команда не сможет вечно оставаться на вершине, поскольку «горожане» испытывают трудности из-за большого количества травм.

«Я бы объяснил [проблемы в этом сезоне] рядом причин. Очевидно, у нас было много травм, всё, чего мы добились в прошлом, было очень тяжелым испытанием для организма. Нельзя вечно оставаться на вершине, иногда в жизни случаются падения.

Мало что нужно менять. Просто верить в тренера, поддерживать игроков в форме, что важно, потому что у нас было много травм, командный дух, мотивация, чтобы попытаться пойти и сделать это снова, и создать прекрасную обстановку — я считаю, что это всё, что нам нужно сделать, и мы сможем вернуться», — приводит слова Фодена Goal со ссылкой на TNT Sports.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 51 очко после 30 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», у которого 73 очка. На втором месте находится «Арсенал» (61), на третьем — «Ноттингем Форест» (57).

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