Мангаш рассказал, какие «русские» привычки перенял за время в «Спартаке»

Левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш поделился деталями своей адаптации в московском клубе, а также рассказал о взаимоотношениях с одноклубниками.

— Ты уже перенял какие-то «русские» привычки?

— Я не знаю, их ли это привычка, но каждый день я пью на завтрак и после обеда зелёный чай с жасмином, мятой, имбирём и немного льда. У персонала брал много чая и сделал эту смесь.

— Игроки из Южной Америки пьют много мате?

— О, я просил Барко привезти мне его больше месяца. Он говорит, что я не заслужил, поэтому я хожу с зелёным чаем (смеётся). Уже неплохо, — приводит слова Мангаша издание Maisfutebol.

Рикарду Мангаш перебрался в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету португальца один гол в 15 матчах за красно-белых в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.