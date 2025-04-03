Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мангаш рассказал, какие «русские» привычки перенял за время в «Спартаке»

Мангаш рассказал, какие «русские» привычки перенял за время в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш поделился деталями своей адаптации в московском клубе, а также рассказал о взаимоотношениях с одноклубниками.

— Ты уже перенял какие-то «русские» привычки?
— Я не знаю, их ли это привычка, но каждый день я пью на завтрак и после обеда зелёный чай с жасмином, мятой, имбирём и немного льда. У персонала брал много чая и сделал эту смесь.

— Игроки из Южной Америки пьют много мате?
— О, я просил Барко привезти мне его больше месяца. Он говорит, что я не заслужил, поэтому я хожу с зелёным чаем (смеётся). Уже неплохо, — приводит слова Мангаша издание Maisfutebol.

Рикарду Мангаш перебрался в московский «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету португальца один гол в 15 матчах за красно-белых в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android