Дзюба — о звёздах «Зенита»: возможно, ты крутой, но рядом с Халком или Данни — подмастерье

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о двух вариантах коммуникации со звёздами сине-бело-голубых, которые были у него после перехода в санкт-петербургский клуб.

«Я пришёл в «Зенит», первое время адаптировался под Халка, под всю бригаду, они звёзды. У меня два пути. Или с ними разругаться, всем [тумаков] развешать, сказать «пошли вы» и уйти. Или подстраиваться, с ними общаться. Постепенно меня приняли за своего, я стал лидером среди россиян.

Ты должен понимать, какого масштаба против тебя [люди]. То есть одно дело, когда я уже в «Зените» был состоявшийся и словно: «Что это я должен там под Малкома и компанию подстраиваться? Я тут тоже звезда, у нас есть своя коалиция: Ракицкий, я, Оздоев, Азмун. Мы тут тоже не пальцем деланные, то есть ничем не уступаем». А когда ты приходишь и видишь Халка, Данни, Хави Гарсию, Гарая, Кришито, Витселя, дружище, надо сопоставлять немножко. Да, ты, может быть, крутой, но рядом с Халком или Данни ты подмастерье. То есть это люди другого калибра», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Материалы по теме Дзюба ответил, кого он считает лучше — Хабиба Нурмагомедова или Ислама Махачева

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: