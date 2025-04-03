Артём Дзюба: благодарен «Спартаку» и горжусь, что я воспитанник

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к этим обоим клубам.

— В Питер ты можешь приехать, у тебя нормально всё, да?

— Да, до сих пор, конечно. Даже сейчас мы, когда с «Акроном» выиграли, меня полстадиона поздравило. То есть я в очень хороших [отношениях], есть определённые люди, которые… Ну, ещё раз говорю, не люди олицетворяют что-то. Есть клуб, сегодня здесь одни, завтра другие придут, но ты должен с уважением относиться к традициям. Когда мне говорят, вот ты там, блин, спартаковец, когда меня там все пытались в «Зените» костерить, я говорю, что горжусь этим.

Если бы я не был спартачом, у меня бы не было этой техники, понимания футбола, я может быть, не стал бы тем футболистом, каким стал. Я благодарен «Спартаку» и горжусь, что я воспитанник. Именно тот воспитанник, не который пришёл в 12−13, а с семи лет я прошёл весь путь. Я истинный воспитанник. Нас таких очень мало ребят. Я горжусь этим.

Я пришёл в «Зенит», говорю, что здесь буду делать, не надо меня любить или ещё что-то, вы меня оценивайте по моему [уровню игры]. Я считаю, что стать вторым бомбардиром, 108 голов забить… Если бы я остался по сей день, не вот эти всякие склочные периоды, которые убирали уже нас, ребят, то я побил бы уже рекорд.

Поэтому я благодарен каждому отрезку на самом деле. Они меня чему-то учили. Где-то надо было наступать на гордость, опускаться, где-то – подниматься. Такова жизнь. Я не хочу, чтобы у меня было всё такое гладкое. Это значит, что ты ничему не учишься, не прогрессируешь. А я вот хочу именно сделать самого себя. Вот там, значит, так себя, здесь так себя веди. И то есть самое главное, что я ночью засыпаю, понимаю, что я не трус, никого не предал, не ещё что-то. То есть иду своим путём, хорошо это или плохо, это мой путь, это мои определённые ошибки, но я знаю, что никого не предал, никого не обманул, и, если я прихожу в команду, я бьюсь до последнего.

Все знают, что я не из тех, кто вёсла бросает, даже если мы уже проигрываем или ещё что-нибудь. Я хочу именно обосраться с ребятами на поле, а не сидеть там: «Тренер, поменяйте меня, с этими клоунами невозможно». Я это могу сказать среди своих, что мне с ними тяжело, условно, и то это будет неправильно, но это больше в юмор отходим, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Форвард – воспитанник «Спартака». За красно-белых 36-летний футболист выступал с 2006 по 2015 год. В начале 2015-го Дзюба перешёл в «Зенит», летом 2022 года покинул клуб. На данный момент футболист играет за «Акрон».