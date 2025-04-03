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«Пока не знаю, продолжу карьеру или нет». Дзюба — о слухах про «Кайрат»

«Пока не знаю, продолжу карьеру или нет». Дзюба — о слухах про «Кайрат»
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны казахстанского «Кайрата».

— «Кайрат». Правда, что там интерес есть, чего ты хочешь?
— Просто я знаком с этим владельцем. С Кайратом. Он очень крутой дядька. Он просто сказал, что у него есть такое желание, чтобы я пришёл туда.

— Ты как оцениваешь?
— Да я пока ничего, мне безумно приятно, я к нему с огромным уважением, но пока это нереально, я до лета играю, а дальше вообще посмотрим, продолжу я карьеру или нет, посмотрим, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Контракт Артёма Дзюбы с тольяттинским «Акроном» истекает летом 2025 года. «Кайрат» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана с семью очками в трёх встречах.

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