Дзюба — о Зареме Салиховой: она не должна ничего говорить, это позволяет её супруг

Бывший нападающий «Спартака» Артём Дзюба рассказал об отношении к Зареме Салиховой, супруге бывшего президента красно-белых Леонида Федуна.

– Зарема Салихова. Слушай, тоже какой-то феномен в футболе. Почему вообще такие люди говорят, что делать, руководят? Как ты вообще к ней относишься?

– Я спокоен к ней. Вообще, по большому счёту, она не должна ничего говорить. Это же позволяет её супруг. У неё иногда даже были разные точки зрения с супругом. Это его команда, его детище. Почему она лезет сюда, для меня это вообще была загадка. Давала какие-то комментарии, могла там резко проходиться.

То есть, ты в той ситуации, где не можешь женщине ответить ничего лишний раз — будет казаться как-то некрасиво, да? По большому счёту, когда она высказывает своё мнение, многим это нравится, это резонанс. Она какие-то вещи, может быть, и правильные [говорит]. Я думаю, что она в основном просто где-то что-то слышит в кулуарах и выдаёт, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

Как появился «Спартак»: