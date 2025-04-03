Тренер «Галатасарая» Бурук высказался о Моуринью, схватившем его за нос

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о ситуации, произошедшей после матча 1/4 финала Кубка Турции с «Фенербахче» (1:2), когда Жозе Моуринью, возглавляющий жёлто-тёмно-синих, схватил его за нос. После действия португальского специалиста Бурук упал и схватился за лицо.

«Между мной и Моуринью ничего не произошло. Он ущипнул меня сзади за нос, и я слегка поцарапался. Конечно, это было не очень красиво и элегантно с его стороны. Стоит ожидать, что тренеры будут вести себя более адекватно в подобных ситуациях. Не буду преувеличивать проблему, однако это был не самый лучший поступок», — приводит слова Бурука BBC.