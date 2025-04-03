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Дзюба: кого «Спартак» уважал вообще? Даже с Титовым нормально не попрощались

Дзюба: кого «Спартак» уважал вообще? Даже с Титовым нормально не попрощались
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Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба высказался о возможности проведения прощального матча перед завершением профессиональной карьеры.

— А ты представляешь прощальный матч, где это будет, как это вообще? Были мысли?
— А назови у нас хоть кого-нибудь, кому прощальный матч делали? У нас нет, к сожалению, традиций. Нет вообще ничего.

— Но всё-таки, хотелось бы, чтобы это был матч РПЛ, чтобы, условно говоря, «Спартак» тебя подписывает на матч, и ты красиво завершаешь.
— Это невозможно, потому что нет такого у нас. «Спартак» за всё время кого вообще из своих воспитанников проводил или уважал вообще? Даже с Титовым нормально не попрощались, условно. А это легенда. С кем-нибудь хорошо вообще попрощались? Ни с кем, к сожалению. Хотим мы этого или нет, вот нет такого. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придём, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

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