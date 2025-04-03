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«А говорят — не умею, разучился». Соболев показал эффектный гол с тренировки «Зенита»

«А говорят — не умею, разучился». Соболев показал эффектный гол с тренировки «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал видео с тренировки сине-бело-голубых, на котором зафиксировано, как он забил эффектный гол, исполнив техничный удар.

При этом Соболев сопроводил данную публикацию следующим комментарием: «А говорят — не умею, разучился. Так могу только на тренировках. Спасибо за внимание».

Соболев забил красивый гол на тренировке «Зенита»:

Российский форвард перешёл в санкт-петербургский клуб из «Спартака» минувшим летом. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 16 матчах, в которых не отметился ни одним голом. В Фонбет Кубке России Соболев сыграл шесть встреч, где забил два гола и сделал ассист.

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