Дзюба ответил, завершит ли карьеру, если побьёт рекорд Лоськова

36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, закончит ли карьеру, если побьёт рекорд бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол+пас», набранным в чемпионатах России.

– Тебе это важно, я имею в виду, внутренне гнаться именно за рекордом? Или это просто приятный бонус?

– Нет, это не то, что гонишься. Это мои определённые гештальты, которые я хочу закрыть, потому что всю жизнь был Кержаков. Ну, я нападающий. Что ценится в нападающих? Сколько забил. Бомбардир всея Руси всегда был Александр Кержаков. У меня осталось там, по-моему, четыре-пять очков до Лоськова, чтобы обогнать.

– И вот ты сделаешь это всё, побьёшь рекорд и завершишь карьеру?

– Я думаю, что да, скорее всего. Возможно, если сейчас это всё сделаю, дай бог, летом, то сяду, подумаю, может быть, ещё годик поиграю. Возможно, ещё годик, но дальше не хочу, потому что реально здоровье всё равно, я не хочу вот прям быть инвалидом-инвалидом, — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Hustle Show.

На текущий момент Дзюба набрал 264 очка по системе «гол+пас», а Лоськов — 266.

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