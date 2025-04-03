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Сергей Пиняев был признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»

Сергей Пиняев был признан лучшим игроком месяца в «Локомотиве»
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Вингер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев был признан лучшим футболистом железнодорожников по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Локомотива». Награда присуждена Пиняеву по результатам голосования болельщиков.

Помимо Пиняева, в числе лучших игроков месяца были отмечены футболистка женской команды «Локомотива» и представитель молодёжки. В ЖФК лучшей по итогам марта была признана Яна Шеина, в молодёжной команде игроком месяца стал Эльвин Данилов.

В марте Сергей Пиняев принял участие в трёх матчах. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1) полузащитник отметился голевой передачей, а в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1) отличился сам.

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