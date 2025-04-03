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Защитник «Милана» Уокер: я здесь всего лишь в аренде, посмотрим, что будет дальше

Защитник «Милана» Уокер: я здесь всего лишь в аренде, посмотрим, что будет дальше
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Защитник «Милана» Кайл Уокер, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», вспомнил, как прощался с английским клубом, и рассказал о своём будущем в новой команде.

«После того как я попрощался, Гвардиола встал и сказал мне очень приятные слова, просто поблагодарив за всё. Но послушайте, это ещё не конец, я просто в аренде здесь и должен принять это во внимание. Я могу вернуться, очевидно, обе стороны должны прийти к соглашению к концу сезона. Глава ещё не полностью закрыта, однако посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Уокера Football Italia.

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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