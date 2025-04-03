Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может продать Араухо, чтобы продлить контракты с Ямалем и Щенсным — Relevo

«Барселона» может продать Араухо, чтобы продлить контракты с Ямалем и Щенсным — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» может быть вынуждена отложить продление контрактов с нападающим Ламином Ямалем и вратарём Войцехом Щенсным после того, как аудитор не одобрил включение в отчёт для Ла Лиги прибыли в € 100 млн от продажи VIP-мест на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, каталонскому клубу необходимо осуществить продажу действующего футболиста команды, чтобы пролонгировать трудовые соглашения с Ямалем и Щенсным. Подчёркивается, что наиболее вероятным кандидатом на трансфер на выход является центральный защитник Рональд Араухо. В минувшем январе уругвайский игрок продлил контракт до 2031 года, однако теперь он включает в себя сумму отступных в размере € 65 млн. Каталонцы рассчитывают, что эта опция будет активирована грядущим летом.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android