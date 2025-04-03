«Барселона» может продать Араухо, чтобы продлить контракты с Ямалем и Щенсным — Relevo

«Барселона» может быть вынуждена отложить продление контрактов с нападающим Ламином Ямалем и вратарём Войцехом Щенсным после того, как аудитор не одобрил включение в отчёт для Ла Лиги прибыли в € 100 млн от продажи VIP-мест на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, каталонскому клубу необходимо осуществить продажу действующего футболиста команды, чтобы пролонгировать трудовые соглашения с Ямалем и Щенсным. Подчёркивается, что наиболее вероятным кандидатом на трансфер на выход является центральный защитник Рональд Араухо. В минувшем январе уругвайский игрок продлил контракт до 2031 года, однако теперь он включает в себя сумму отступных в размере € 65 млн. Каталонцы рассчитывают, что эта опция будет активирована грядущим летом.