Пике — о возможном уходе Мюллера из «Баварии»: он точно знает, что хочет делать дальше

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о форварде «Баварии» Томасе Мюллере. Ранее стало известно, что немецкий футболист может покинуть клуб в конце сезона.

«Он должен делать то, что чувствует. В конце концов, все люди разные, у всех разные интересы, и у всех разные вещи [происходят] в личной жизни. Может быть, он хочет попробовать другие варианты или даже завершить карьеру — это его дело. Он точно знает, что хочет делать дальше. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный парень», — приводит слова Пике Bayern & Germany.

Немецкий футболист находится в системе «Баварии» с 2000 года. В составе взрослой команды мюнхенского клуба Мюллер принял участие в 741 матче во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. Трудовое соглашение 35-летнего игрока с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.