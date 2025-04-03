Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике — о возможном уходе Мюллера из «Баварии»: он точно знает, что хочет делать дальше

Пике — о возможном уходе Мюллера из «Баварии»: он точно знает, что хочет делать дальше
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о форварде «Баварии» Томасе Мюллере. Ранее стало известно, что немецкий футболист может покинуть клуб в конце сезона.

«Он должен делать то, что чувствует. В конце концов, все люди разные, у всех разные интересы, и у всех разные вещи [происходят] в личной жизни. Может быть, он хочет попробовать другие варианты или даже завершить карьеру — это его дело. Он точно знает, что хочет делать дальше. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный парень», — приводит слова Пике Bayern & Germany.

Немецкий футболист находится в системе «Баварии» с 2000 года. В составе взрослой команды мюнхенского клуба Мюллер принял участие в 741 матче во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. Трудовое соглашение 35-летнего игрока с клубом заканчивается 30 июня 2025 года.

Материалы по теме
В руководстве «Баварии» есть разногласия насчёт будущего 35-летнего Мюллера — TZ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android