«Барселоне» предложили Осимхена и Влаховича для усиления линии нападения — Sport.es

«Барселона» продолжает изучать варианты для потенциальной замены 36-летнего форварда Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, сине-гранатовым были предложены кандидатуры 25-летнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и 26-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Туринский клуб готов продать сербского футболиста по доступной цене, поскольку его контракт истекает по окончании сезона-2025/2026. При этом «старая синьора» хочет включить Влаховича в сделку по покупке футболиста «Барселоны», чьё имя не называется.
«Наполи» готов продать Осимхена грядущим летом, однако оценивает футболиста в € 75 млн, что является дорогим вариантом для сине-гранатовых на текущий момент.