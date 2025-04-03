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«Барселоне» предложили Осимхена и Влаховича для усиления линии нападения — Sport.es

«Барселона» продолжает изучать варианты для потенциальной замены 36-летнего форварда Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовым были предложены кандидатуры 25-летнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и 26-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Туринский клуб готов продать сербского футболиста по доступной цене, поскольку его контракт истекает по окончании сезона-2025/2026. При этом «старая синьора» хочет включить Влаховича в сделку по покупке футболиста «Барселоны», чьё имя не называется.

«Наполи» готов продать Осимхена грядущим летом, однако оценивает футболиста в € 75 млн, что является дорогим вариантом для сине-гранатовых на текущий момент.