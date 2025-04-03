Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселоне» предложили Осимхена и Влаховича для усиления линии нападения — Sport.es

«Барселоне» предложили Осимхена и Влаховича для усиления линии нападения — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» продолжает изучать варианты для потенциальной замены 36-летнего форварда Роберта Левандовского, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовым были предложены кандидатуры 25-летнего нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и 26-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Туринский клуб готов продать сербского футболиста по доступной цене, поскольку его контракт истекает по окончании сезона-2025/2026. При этом «старая синьора» хочет включить Влаховича в сделку по покупке футболиста «Барселоны», чьё имя не называется.

«Наполи» готов продать Осимхена грядущим летом, однако оценивает футболиста в € 75 млн, что является дорогим вариантом для сине-гранатовых на текущий момент.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android