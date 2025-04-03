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Холанд был замечен в Испании без защитной обуви спустя всего три дня после тяжёлой травмы

Холанд был замечен в Испании без защитной обуви спустя всего три дня после тяжёлой травмы
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд был замечен в Испании в городе Марбелье. По данным Mirror, футболист находился в компании своей девушки Изабель Хаугсенг Йохансен и их маленького сына. Сообщается, что норвежец опирался на костыль, но на его ноге уже не было специальной защитной обуви.

Напомним, Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что норвежец пропустит пять-семь недель.

После получения травмы Эрлинг Холанд выложил в соцсети фото с костылями и в защитном ботинке. Нападающий подписал фотографию словами «I’ll be back».

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